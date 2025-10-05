İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tadilat yaparken usta asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti
Güncel

Tadilat yaparken usta asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tadilat için gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

IHA5 Ekim 2025 Pazar 19:58 - Güncelleme:
Tadilat yaparken usta asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, Pınarhisar ilçesi Arpalık Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada tadilat çalışması yapan Mehmet Kartal (52), 4. kattan asansörle aşağı inmek istedi. Asansörü çağırdığını zannederek kapıyı açan talihsiz usta, asansörün o katta olmadığını fark etmeyerek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal'ın cenazesi önce Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi işlemleri için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Mehmet Kartal'ın Kırklareli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çiğdem Cerit'in eniştesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.