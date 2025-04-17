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Tadilat yapılan binada yangın çıktı; 3 işçi dumandan etkilendi

Küçükçekmece'de tadilat yapılan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 3 işçiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
Tadilat yapılan binada yangın çıktı; 3 işçi dumandan etkilendi
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Küçükçekmece Sefaköy'de D-100 kara yolu Avcılar istikametindeki yan yolun kenarında bulunan 5 katlı binada, tadilat çalışmaları sırasında klima motorundan kaynaklı yangın çıktı.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunu siyah dumanlar kaplarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de güvenlik önlemi alarak çalışmalar sırasında yan yolu trafiğe kapattı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tadilat işlerinde çalışan 3 işçi dumandan etkilendi.

İşçiler, sağlık ekiplerince ambulansla oksijen desteği verilerek tedavi edildi.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangın, binada hasara neden oldu.

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