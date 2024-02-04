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Taha Duymaz'ın annesi sözleriyle yürek dağladı: Her gün mezarlarını...

Asrın felaketinde Hatay'da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, evlatlarının acısını unutamadığını belirterek her gün mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

IHA4 Şubat 2024 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Taha Duymaz'ın annesi sözleriyle yürek dağladı: Her gün mezarlarını...
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Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti.

Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi'nde defnedilmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, çocuklarının defnediği günden bu yana her gün mezarlığa gidiyor. Evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, çocuklarının fotoğrafları ile teselli bulmaya çalışıyor.

"DEPREMİN ÜSTÜNDEN BİR YIL GEÇTİ AMA BENİM İÇİN DÜN GİBİ"

Depremden bir gün önce çocukları ile zaman geçirdiğini ifade eden Meryem Duymaz, "Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü" ifadelerine yer verdi.

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