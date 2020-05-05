Yürüme mesafesi tahditli ne demek? Tahdit nedir?

05 Mayıs 2020 Salı 17:23 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:23

Tahdit nedir, yürüme mesafesi tahditli ne demek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı için 4 saatlik tahditli izin verileceğini açıkladı. Peki tahditli yürüme mesafesi tahditli ne demek? Tahditli kelimesinin ne demek olduğu merak konusu oldu. Sokağa çıkma yasağında tahditli yürüme mesafesi izin hakkında detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı süresi boyunca merakla beklediği 4 saatlik tahditli izin süresi geldi. 65 yaş üstü grup ile 20 yaş altı belirlenen gün ve saat aralığında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildi. Tahditli kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Tahdit nedir, tahditli yürüme mesafesi ne demek? soruları son 1 gündür arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

TAHDİTLİ YÜRÜME MESAFESİ NE DEMEK? TAHDİT NEDİR?

Tahdit kelimesinin anlamı; çevresini daraltma, sınır koyma, sınırlama, kısıtlama, çevreleme manasına gelir. Tahditli ise belirli bir ölçü veya mesafeyle sınırlanmış anlamına gelir.

Uzun süredir evlerinde olan 20 yaş altı gençler ve çocukların tahditli bir şekilde yürüme mesafesinde dışarı çıkmalarına izin verildi. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Bilim Kurulu ile alınan ortak karar neticesinde sokağa çıkma yasağına haftada 1 gün olmak üzere, yürüyüş mesafesinde, tahditli esneklik getirildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası tahditli ne demek? Tahdit nedir? 20 yaş altı için tahditli izin ne demek? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte 4 saatlik tahditli sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar.

İlk uygulamanın bu hafta sonu başlayacağı bilinirken bu yaş grubundaki vatandaşlar konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. 10 Mayıs Pazar Günü 11.00-15.00 saatleri aralığında 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasına izin verilecek.

20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN?

15-20 yaş arası gençler, 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 arası 4 saatliğine dışarı çıkabilecekler. 0-14 yaş arası çocuklar ise 13 Mayıs Çarşamba günü yine aynı saatler arasında dışarı çıkabilecekler. Yürüme mesafesinde sokağa çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı gençler 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüyüş yapıp 4 saat boyunca hava alabilecekler.

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.