İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tahir Büyükakın'a coşkulu karşılama

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Tahir Büyükakın, İstanbul'dan dönüşünde meşalelerle karşılandı.

AA7 Ocak 2024 Pazar 21:24 - Güncelleme:
Tahir Büyükakın'a coşkulu karşılama
ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Tahir Büyükakın kente döndü.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılanan Büyükakın, burada partililerle bir araya geldi.

Büyükakın, 5 yıl önce yine aynı yerde partililerle bir araya geldiklerini hatırlatarak aradan geçen zamanda halkın mutluluğunu göz önünde bulundurarak çalıştıklarını söyledi.

Murat Kurum'un Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklanmasına değinen Büyükakın, "İstanbul da inşallah tekrar muradına erecek." dedi.

Çalışınca, gayret gösterince şehirlerin mutlu olduğuna işaret eden Büyükakın, "Lafla peynir gemisi yürümüyor. 'Türkiye'nin Yüzyılı'nda belediyelerimize işler düşüyor. Dünyanın gittiği bir yer var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için bir ve beraber olmaya, istikrarı korumaya devam edeceğiz. Yeni yüzyılda yeni yüzyıla uygun şehirler inşa edeceğiz. Yeni Kocaeli'yi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçenin tamamını kazanarak 13-0 yapacaklarını dile getirdi.

Programın sonunda aralarında Down sendromluların da bulunduğu çocuklar sahneye çıkarak Büyükakın'a çiçek takdim etti.

Program protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

  • tahir büyükakın
  • kocaeli başkan adayı
  • meşale karşılaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.