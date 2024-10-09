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Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları İstanbul'da

ABD'nin, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşları için başkent Beyrut'tan İstanbul'a düzenlediği uçak seferleri devam ediyor.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 15:17 - Güncelleme:
Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları İstanbul'da
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Gürcistan merkezli özel bir hava yolu şirketine ait uçakla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi, saat 13.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kafiledekiler, havalimanında ABD'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu görevlilerince karşılandı.

İstanbul'a gelen ABD vatandaşları, pasaport kontrollerinin ardından havalimanı terminaline giriş yaptı.

Yolculardan 10'u transit uçuşlarla yaşadıkları ülkelere giderken, 40'ı İstanbul'da otele yerleştirildi.

Şu ana kadar yaklaşık 1000 ABD vatandaşının Lübnan'dan İstanbul'a getirilerek, tahliye edildiği öğrenildi.

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