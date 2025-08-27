İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Tahliye olmayı bekliyordu! ABD'den peş peşe Eylem Tok kararı

Kemerburgaz'daki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un, ‘tahliye' ve ‘Türkiye'ye iade edilmemesi' taleplerini, Boston Mahkemesi reddetti. Öte yandan Eylem Tok ise kararın ardından başka bir cezaevine nakledildi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 08:21
İstanbul Eyüpsultan'da 2024'te arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci (29), Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu, hayatını kaybetmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı. Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un kazanın ardından yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Yaşanan trajedinin ardından Boston Federal Mahkemesi, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar vermişti.

DOSYA 'BÖLGEYE' GİTTİ

Eylem Tok, avukatları aracılığı ile hem kendisi hem de oğlu için verilen iade talebine itiraz etti. Federal Mahkeme, avukatların yaptığı başvuruyu, 'Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi için yeterli sebep var' diyerek reddetti. Boston Federal Mahkemesi yargıçlarından, Allison D. Burroughs, Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade edilmeme ve serbest kalma talebiyle ilgili 1 Ağustos 2025'te verdiği kararda, ayrıca anne ile oğlunun dosyasının da Rhode Island Bölge Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Öte yandan Eylem Tok ise kararın ardından Boston'da kaldığı cezaevinden, Rhode Island Wyatt Gözetim Merkezi'ne nakledildi.

