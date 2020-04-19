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Malta'daki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı

Malta'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 104 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda doğru yola çıktı.

AA19 Nisan 2020 Pazar 17:47 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 17:47
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AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kovid-19 salgını sebebiyle yurda dönmek için Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğine talepte bulunan ve geçici süreyle bu ülkeye gelen Türk vatandaşları Malta'dan ayrıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı ve Büyükelçilik yetkililerinin, Malta Uluslararası Havaalanı'ndan uğurladığı öğrenci ve işçilerden oluşan 104 kişi, THY’nin özel seferiyle yerel saatle 12.30 civarında yola çıktı.

Malta'dan ayrılan Türk vatandaşları, Türkiye'de uygulanan tedbirler çerçevesinde 14 gün karantinada tutulacak.

Öte yandan Malta’da şu ana kadar üç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 427 kişiye virüs teşhisi konmuştu.

Ülkede, aktif Kovid-19 vaka sayısı ise 306'ya yükseldi.

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