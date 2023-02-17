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Tahmazoğlu, yan yattı denilen konutlarda oturanlarla dayanışma İçinde

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanan deprem felaketinde siyasi malzeme olarak kullanılan YeşilVadi Konutlarında oturan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 18:03 - Güncelleme:
Tahmazoğlu, yan yattı denilen konutlarda oturanlarla dayanışma İçinde
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Şahinbey İlçesi'ne 9 bin 683 konut kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan tüm yapıların hiçbir sıkıntısının olmadığını ifade etti. Başkan Tahmazoğlu YeşilVadi Konutları'nda ki daireleri gezerek vatandaşlarla görüşüp sohbet etti.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DEPREMDİ"

Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı yapılarda hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "'Asrın felaketi' dediğimiz, coğrafyamızda eşi benzeri olmayan 2 büyük deprem yaşadık. Hatay, Adıyaman, Maraş, İslahiye ve Nurdağı'nda binalar yıkıldı. Mühendisler yapıları tek tek inceledi ve oturulamayacak binalara ağır hasarlı raporu veriyorlar. Oturulabileceklere ise az hasarlı veya hasarsız raporu veriyorlar. Bina yan yatmış denen blokta ikamet eden ailelerimizi ziyaret ettik. Şahinbey Belediyesi olarak depreme dayanıklı 10 bin 388 binayı yıkarak 10 bine yakın konut yaptık. Yaptığımız konutların hepsi sağlam ve içerisinde vatandaşlarımız oturuyor. 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki tane büyük deprem yaşadık. Belki de 500 yılda bir olacak depremi bizimle birlikte 10 il yaşadı. Bu sarsıntıda ufak tefek çatlaklar olabilir. Cumhurbaşkanımız depremzedelere 10 bin TL nakdi destek veriyor. Bu desteklerde hesaplara yatmaya başladı" dedi.

"DEVLETİMİZ YANIMIZDA"

Yeşil Vadi Konutları'nda ikamet eden vatandaşlar ise, "Devletimiz çok şükür yanımızda, Cumhurbaşkanımız depremzedelere 10 bin TL destekte bulunuyor. Hasar alan ufak tefek yerleri de o destekle yaptıracağız. Bizden daha mağdur insanlar var. Bizler evlerimizde oturuyoruz. Bizlere evlerimizde oturduğumuz için tepki gösterdiler. Ama büyütülecek bir durum yok. Şu anda siyaset yapacak zaman değil. Başkanımızdan da hükümetimizden de memnunuz. Allah hükümetimizden razı olsun" diye konuştular.

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