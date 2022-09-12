Tahrir Meydanı'ndaki Özgürlük Anıtı'nı Türk şirket restore ediyor

Başkent Bağdat'ta 1960'lardan sonra meydana gelen önemli olayların şahidi, çeşitli gösterilerin sembolü konumundaki Özgürlük Anıtı, 2003 sonrası gelen hükümetler ve yerel belediyelerin ihmaliyle karşı karşıyaydı.

Ancak, Bağdat'ın önemli sembollerinden olan Tahrir Meydanı'nın ortasındaki Özgürlük Anıtı, Türkiye'nin girişimiyle eski ihtişamına kavuşuyor.

- "HALI DOKUYOR GİBİ NAKIŞ YAPA YAPA ÇALIŞTIK"

Tahrir Meydanı ve anıtının restorasyon çalışmalarını yürüten Görkem Şirketi İdari Müdürü Mehmet Turgut, AA muhabirine çalışmalarına dair bilgi verdi.

Turgut, "Anıtın taşları çok eskimişti, dökülüyordu. O taşları tek tek çok zorluklarla temizledik ve yenisini yapıyoruz. Yenisi de eski taşlara benzeyen bir mermerdir. Anıta zarar vermemek için çok dikkatli şekilde yapmak zorundayız. Halı dokuyor gibi nakış yapa yapa çalıştık." dedi.

Restorasyon çalışmasının hiçbir maddi karşılığının bulunmadığını ifade eden Turgut, bunun Türkiye'nin Irak halkına hediyesi olduğunu dile getirdi.

Turgut, Irak'ta faaliyet gösteren Türk şirketi olarak daha önce Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın restorasyonuyla Başbakanlık Konukevi'nin inşaatını yaptıklarını hatırlatarak, Kut kentinde de arıtma işeri dahil 25'e yakın proje tamamladıklarını kaydetti.

Iraklı Mühendis Mustafa Abdulemir de anıttaki restorasyon çalışmaları kapsamında koparılan eski mermerlerin yerine aynı kalitede yenisinin eklendiğini ifade ederek, anıttaki çalışmaların tamamlandığını ve sadece meydanın çevresindeki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bağdat'ta 1961 yılında Iraklı mimar Cevad Selim tarafından yapılan Özgürlük Anıtı'nda, Irak'taki olayları temsil eden Babil, Asurlular ve Sümerler dönemine ait motifler kullanılmış. 15 metre uzunluğundaki anıtta ayrıca, 14 Temmuz 1958 Irak Cumhuriyeti'nin kuruluşunun toplumsal etkisini yansıtan süslemeler ve semboller de yer alıyor.