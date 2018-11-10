Tahtakale'de kaçak baskını

Fatih ilçesinin Tahtakale bölgesinde sahte ürün operasyonu düzenlendi. Polis helikopterininde destek verdiği operasyonda kaçak elektronik ve turistik malzeme sattığı belirlenen 22 işyerine baskın yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lirayı bulan kaçak cep telefonları, elektronik cihazlar ve buna bağlı çeşitli emtiadan oluşan 65 bin parça ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube koordinesinde, Turizm Şube, Güven Timleri Şube, Önleyici Hizmetler Şube, Çevik Kuvvet Şube ile Havacılık Şube Müdürlüklerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Tahtakale’de bazı iş yerlerine şok baskın gerçekleştirildi.

Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 22 ayrı iş yerine baskın yapan polis, emtia kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, piyasa değeri 3 milyon 500 bin lirayı bulan 65 bin gümrük kaçağı cep telefonu, elektronik aletler ve bunlara bağlı emtia parçaları ele geçirdi.

16 İŞYERİNE YASAL İŞLEM

Operasyon neticesinde çeşitli markalara ait ürün ve aksesuarlar, adli emanetlere teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere “Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçlarından işlem yapılırken, 16 işyerine ise aynı suçtan yasal işlem yapılarak idari para cezası kesildiği öğrenildi.