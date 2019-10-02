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Takatimiz kesildi gözyaşımız kurudu 

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan aileler, PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklarına ‘Sizin yeriniz orası değil, bizim yanımız. Geri dönün’ çağrısında bulundu.

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ 30’üncü gününde. Sayıları 49’a ulaşan aileler, çocuklarına ‘geri dön’ çağrısında bulunuyor. Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki bir fırında çalışırken 2015 yılında PKK tarafından dağa kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Fatih için ‘evlat nöbeti’ tutan Sevdet Demir, “Onlar bize göre değil oğlum, fırsatını bulursan kaç, gel” dedi. Demir oğluna “Fatih gel. Gezmedik yol, çalmadık kapı bırakmadık, her yeri aradık. Buraya senin için geldim oğlum, seni bekliyorum. Senin yerin orası değil, bizim yanımızdır” diye seslendi. 

HER AN BEKLİYORUM 

Vatani görevini yaptığı sırada, 2015’te izinli olarak akraba ziyaretine giderken, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan 28 yaşındaki yeğeni Sedat Sorgun için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu da “Her an, her dakika onu bekliyorum. Yavrum, kuzum, telefon her çaldığında yüreğim hopluyor, kapı çalındığında ‘Sedat mı geldi?’ diye. Neredesin yavrum ben seni arıyorum yıllardır, takatimiz kesildi, gözyaşlarımız kurudu. Allah’ın izniyle sağ salim teslim ederler” ifadelerini kullandı. 

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