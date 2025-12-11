Take Off İstanbul 2025 ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor

TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu Take Off İstanbul 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen zirve, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişimi ve 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getiriyor. Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan etkinlik, ekosistemin önde gelen paydaşlarını buluşturuyor.

Etkinliğin ikinci gününde büyüme aşamasındaki girişim sunumları yapıldı. Sunumların ardından girişimcilikle ilgili çeşitli konularda oturumlar gerçekleştirildi.

"Yarını Yönetmek: Teknoloji Devleri, Kamu Politikası ve Yapay Zeka Çağı" başlıklı oturum Cerebrum Tech Kurucusu Erdem Erkul'un moderatörlüğünde, Google Türkiye Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı ile Microsoft Güney Avrupa Ulusal Teknoloji Direktörü Tom Vracic'in katılımıyla yapıldı.

Tolga Sobacı, konuşmasında, hiçbir ülkenin yapay zeka çözümlerini benimsemek için beklemek zorunda olmadığına işaret ederek, bu teknolojiyle ilgili fırsatların değerlendirilmesinin sektörlerde ivme oluşturacağını söyledi.

Tom Vracic ise yapay zekanın ülkelere neler getirebileceğinin ülkelerin ne yapmak istediğine bağlı olduğunu belirterek, bu noktada ülkelerin farklı bakış açılarına sahip olduğunu ifade etti.

- "TAKE OFF İSTANBUL'DA GİRİŞİMCİLER ARASINDA BULUNMAK GERÇEK BİR AYRICALIK"

Zirvede Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı Alexey Shevenkov da "E-Ticarette Yeni Çağ: Yapay Zeka Devrimi" başlıklı bir konuşma yaptı.

Shevenkov, çözümlerin üretmeyle başlayacağını belirterek, Take Off İstanbul'da girişimciler arasında bulunmanın gerçek bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

E-ticaretin ortaya çıkış sürecinden bahseden Shevenkov, yapay zekanın öne çıkan bir teknoloji olduğunu ve geleneksel sektörün aksine e-ticaretin kendi başına yapay zekadan faydalanmak için önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

"MENA Bölgesi için VC Stratejileri: Yatırım Tezinden Anlaşmaya" oturumu da Golden Gate Ventures'tan Michael Lints'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturuma, Plus VC'den Zainab Al Sharif ve The Private Office of Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum Uluslararası Girişimler Kıdemli Direktörü Omnia Hamed katıldı.

Hamed, son 20 yıldır teknoloji alanındaki şirketlere stratejik olarak yatırım yaptıklarını hatırlatarak, "Aynı zamanda bazı şirketlere MENA bölgesine girmeleri için de destek veriyoruz. 13 tane uluslararası şubemiz var. Devamlı olarak da yatırım yapabileceğimiz önemli teknoloji şirketlerini aramaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Zirve, "Modern İnovasyonun Görünmeyen Maliyetleri" ve "Mobilite ve Teslimatta Yeni Dönem" başlıklı çeşitli oturumlar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın konuşmasının ardından yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.