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Take Off İstanbul için geri sayım başladı

Uluslararası bir startup zirvesi olan Take Off, bu yıl 6.kez girişimcileri, yatırımcıları, mentorları ve girişim ekosisteminin tüm oyuncularını bir araya getiriyor. 5-6 Aralık 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenecek zirveye katılmak isteyenler için kayıtlar da devam ediyor.

1 Aralık 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Take Off İstanbul için geri sayım başladı
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43 ülkeden 1252 girişimin başvuru yaptığı zirvede toplam 200 yerli ve yabancı girişim yer alıyor. Hizmet, tıp-sağlık hizmetleri, otomotiv, havacılık, lojistik, enerji, iş-yönetim, finans-bankacılık, dijital reklamcılık, veri otomasyon, oyun, yapay zeka, robotik, giyilebilir teknolojiler, eğitim, tarım teknolojileri, doğal afetler gibi konular başta olmak üzere çok farklı inovatif girişimlerin yarışacağı zirvede girişimler de 100'den fazla yatırımcıyla buluşma ve fikirlerini anlatma imkanı buluyor. Finale kalan girişimlerin büyük ödül için yarıştığı sunumları da bünyesinde barındıran zirve, uluslararası network imkanıyla girişimlere şirketleşme ve girişimlerini başarı hikayelerine dönüştürme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda zirvede girişimci, paydaş ve sponsor firmaların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme şansı bulacak olan ziyaretçileri heyecan verici içerikler bekliyor.

Take Off İstanbul'un teknoloji ve gelecek odaklı sahnesi; yenilikçi fikirleriyle ilham veren konuşmacıları ve sektörel trendleri konu alan panelleri ile dikkat çekiyor. Uluslararası Astronomi Federasyonu Eski Başkanı Jean Yves Le Gall, Hijra Grup CEO'su Dima Djani, EMPA Sürdürülebilirlik Robotik Laboratuvarı Kurucusu ve Direktörü Mirko Kovac, Insider Kurucu Ortak ve CEO'su Hande Çilingir, Farklabs Kurucusu Ahu Serter ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin gibi alanında uzman kişiler Take Off sahnesinde katılımcılarla buluşuyor.

İlki 2018 yılında düzenlenen zirve bu yıl da girişimciler, yatırımcılar, girişim ve teknoloji meraklıları için iki gün boyunca eşsiz bir tecrübe sunacak. Bu yıl İstanbul'un girişimciler ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığı zirve Tohum Öncesi (Pre-Seed), Erken Aşama (Early) ve Büyüme Aşaması (Growth) seviyelerinde girişimlere ev sahipliği yapacak. Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu etkinliğe kayıtlar https://mth.tc/takeoff2023 adresi üzerinden yapılıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde, 43 kurumun iş birliği ile düzenlenen zirve girişim hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

  • Take Off 2023
  • startup zirvesi
  • Lütfi Kırdar

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