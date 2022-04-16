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Takı kavgasında eski eşini bıçakladı

Afyonkarahisar'da Hulusi A., düğündeki takılan takıların paylaşımın nedeniyle tartıştığı eski eşi Canan Tüfekçi'yi (33), sokak ortasında bıçakla yaraladı. Daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle tutuklanan, 2 yıl önce de tahliye ola Hulusi A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Hulusi A.'nın daha önce işlediği cinayetten tutuklandığı ve yaklaşık 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:37
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Dazkırı ilçesinde kuaförde çalışan Canan Tüfekçi ile 1 yıl evli kaldıktan sonra geçen aylarda boşandığı Hulusi A. arasında düğünde takılan altınların paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Dün akşam saatlerinde kuaföre gelen Hulusi A., Canan Tüfekçi'yi dışarı çıkardı. Çıkan tartışmada Hulusi A., Tüfekçi'yi bıçakladı. Vücudundaki 10'a yakın bıçak darbesi alan Canan Tüfekçi, çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Canan Tüfekçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle tutuklanan, 2 yıl önce de tahliye ola Hulusi A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Hulusi A.'nın daha önce işlediği cinayetten tutuklandığı ve yaklaşık 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.

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