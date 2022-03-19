Takla atan otomobil çukura uçtu: 3 yaralı

IHA 19 Mart 2022 Cumartesi 01:01 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 01:01

Kaza Sahil Ceylan mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün tespit edilmediği 48 ABM 323 otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çukur içinde ters dönen otomobilin içerisinde bulunan Mehmet K,Yağmur K kendi imkanları ile çıktı. Otomobil içinde sıkışan Ramazan D. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.