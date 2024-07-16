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Takla atıp ormana savrulan otomobilden kendi imkanları ile kurtuldu

İstanbul Kemerburgaz'da takla atan otomobil ormana savruldu, sürücü sıkıştığı yerden kendi imkanları ile kurtuldu.

DHA16 Temmuz 2024 Salı 15:31 - Güncelleme:
Takla atıp ormana savrulan otomobilden kendi imkanları ile kurtuldu
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Bahçeköy Kemerburgaz orman yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ormanlık alana savruldu. Kendi imkanı ile sıkıştığı yerden çıkan sürücü ters dönen otomobilin üzerine oturarak yardım bekledi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçeköy Kemerburgaz orman yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Oğuz kullandığı 34 BYU 09 plakalı otomobille seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla atarak ormanlık alana uçtu. Sürücü Mustafa Oğuz, otomobilden kendi imkanı ile çıktı. Ters dönen otomobilinin üzerine çıkarak oturan Oğuz yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ayakta müdahale ederken, polis yolda başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

"ARAÇTAN ÇIKMIŞ ÜSTÜNDE OTURUYORDU"

Kaza yapan otomobilin sürücüsü Mustafa Oğuz, "Önümde araba da vardı, o kadar da süratli değildim ama araba bir kaydı direksiyon hakimiyetini kaybettim oradan aşağıya düştüm. Kendi imkanlarımla çıktım. Herhangi bir yaralama durumum yok çok şükür" dedi.

Mehmet Hasar ise, "Bu yönde gelirken yer ıslaktı herhalde arkadaş direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole yuvarlandı. Biz iki dakika sonra geldik, arkadaş araçtan çıkmış üstünde oturuyordu. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ekip geldi onlara bıraktık" şeklinde konuştu.

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