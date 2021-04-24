İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2021 Cumartesi / 12 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taklalar atarak ters dönen arabanın 36 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Taklalar atarak ters dönen arabanın 36 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak, ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada Yusuf Cavlak (36), hayatını kaybetti.

DHA24 Nisan 2021 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:33
ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Sivas kara yolu Bahçelievler mevkisinde meydana geldi. Yusuf Cavlak yönetimindeki 44 AAY 246 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Cavlak, sıkıştığı aracından itfaiyeciler tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Cavlak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol ise aracın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yusuf Cavlak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.