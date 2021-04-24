Taklalar atarak ters dönen arabanın 36 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

DHA 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:33

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Sivas kara yolu Bahçelievler mevkisinde meydana geldi. Yusuf Cavlak yönetimindeki 44 AAY 246 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Cavlak, sıkıştığı aracından itfaiyeciler tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Cavlak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol ise aracın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yusuf Cavlak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.