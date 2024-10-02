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  • Bakanlık tek tek yayınladı! Taklit-tağşiş yapan firmalar belli oldu
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Bakanlık tek tek yayınladı! Taklit-tağşiş yapan firmalar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını hiçe sayan taklit-tağşişe karşı düğmeye bastı. Bakanlık taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek yayınladı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Bakanlık tek tek yayınladı! Taklit-tağşiş yapan firmalar belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı.

Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı

Taklit ve tağşiş yapan firmalar ve hileli ürünler listesi 2022
  • Tarım ve Orman
  • Gıda Taklit
  • Sağlık Tehlikesi

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