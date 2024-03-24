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Taksi durağında gülümseten diyalog! Bakan Uraloğlu: Bu akşam nöbetçi benim

Bakan Uraloğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret ederek, taksici esnafı ile sohbet etti. Ziyaret sırasında taksi durağına gelen bir müşteri telefonunu cevaplayan Uraloğlu, müşterinin 'Taksi var mı?' sorusuna, 'Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım, bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var, siz adres verin' diyerek yanıt verdi, renkli diyaloglar oluştu.

AA24 Mart 2024 Pazar 09:07 - Güncelleme:
Taksi durağında gülümseten diyalog! Bakan Uraloğlu: Bu akşam nöbetçi benim
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Çukurambar'daki Bayındır Taksi Durağı'na ziyaret gerçekleştirdi. Taksicilerle bir süre sohbet eden Uraloğlu, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Uraloğlu, istek ve taleplere ilişkin durum değerlendirmesi yapacaklarını belirterek, herkesin memnun olacağı ortak bir paydada buluşmanın önemli olduğunu bildirdi. Çözüm önerilerini de paylaşan Uraloğlu, "Kapımız taksici esnafımıza her zaman açık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ziyareti sırasında bir müşterinin telefonunu da cevapladı. Durağı arayan müşterinin "Taksi var mı?" sorusuna Uraloğlu, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yım. Bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var. Siz adres verin." diyerek not aldı. Müşterinin tarif ettiği adrese bir araç yönlendiren Uraloğlu, daha sonra telsizden taksici esnafına seslenerek, hayırlı ramazanlar ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

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