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Taksi durağında silahlı çatışma

İstanbul Sultanbeyli'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı. Durak kapalı olduğu için saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

DHA5 Temmuz 2022 Salı 02:39 - Güncelleme:
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Necip Fazıl Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde meydana gelen saldırı, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille saat 22.30 sıralarında taksi durağının önüne gelen şüpheliler, durağa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta maddi hasar oluştu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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