Kararın ardından İBB önünde kutlama yaptılar

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Taksi, minibüs ve servis aracı sahipleri, 'plaka tahdidi' kararını İBB önünde kutladı

İstanbul'daki taksici, minibüsçü ve servisçiler, 'plaka tahdidi' kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde kutlama yaptı.

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Taksi, minibüs ve servis sahipleri ile sürücüleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Bugünün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu anlatan Öztürk, "Ancak bu işin bir mazisi var. 25 Mayıs 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımızın Sinan Erdem’de başlayıp bugün Sancaktepe Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Sayın Binali Yıldırım’ın müjdesi ile son bulan tahdit kararı, hepimize şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Öztürk, tahdidin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, "Hiç emeği olmadan bugün öğleden sonra '30 yıllık çabanın sonucu aldık.' diyen, sosyal medyada paylaşım yapan arsızları da gördük. Bizim işimiz esnafa hizmet üretmek. Geldiğimiz günden beri bir şeyler yapmaya çalıştık. Zaman zaman rahatsızlandık, elden ayaktan düştük ama hiçbir zaman pes etmedik. O günden bugüne geldik." diye konuştu.

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

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