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Taksi şoföründen Kovid-19'a brandalı tedbir

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde taksi sahibi Soner Banalı, şoför koltuğu ile yolcuların arasını şeffaf branda çekerek koronavirüse karşı önlem aldı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 09:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 09:40
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İlçede 5 yıldır taksi şoförlüğü yapan Banalı, koronavirüse karşı hem kendisi hem de yolcuları için çaba gösteriyor.

Şoför koltuğu ile yolcuların arasına şeffaf branda çeken Banalı, müşterisi gelince eldiven ve maske takarak direksiyon başına geçiyor, brandanın ortasına açtığı delikten de para alışverişini sağlıyor.

Banalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüse karşı taksicilerin de kendi tedbirlerini aldığını söyledi.

Müşterilerin bu uygulamadan memnun olduğunu belirten Banalı, "Bu uygulamayı hem kendi hem de müşterimizin sağlığı için düşündük. Virüs çok tehlikeli ama biz de çalışmak zorundayız." dedi.

Müşterilerden Evgin Altınsoy da brandanın taksiler için önemli bir önlem olduğuna inandığını ifade ederek, "Uygulama sağlık açısından iyi. Mesafe 1,5 metreden az olsa da en azından bu engel var. İyi bir uygulama." diye konuştu.

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