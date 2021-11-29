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Taksi tabelasından çıkanlar görenleri şok etti

Denizli'de ticari taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı. Arama yapan polis, taksi yazan tepe lambasının içine gizlenmiş şekilde 90 gram eroin ele geçirdi.

DHA29 Kasım 2021 Pazartesi 18:46 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:46
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente taksiyle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon yaptı. Narkotik polisi, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara karayolunda yaptığı operasyonda içinde 3 kişinin bulunduğu taksiyi durdurdu, şoför Behlül K., (27) ile araçta bulunan Hüseyin G. (19) ve Halil E.'yi (27) gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 'taksi' yazan tepe lambasının içine sigara paketleriyle gizlenmiş şekilde 90 gram eroin ele geçirdi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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