23 Eylül 2025 Salı
Güncel

Taksici cinayeti zanlıları adliyede

Şişli'de, aracında silahla vurulan taksicinin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Taksici cinayeti zanlıları adliyede
Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta 20 Eylül'de 34 TJZ 47 plakalı taksisinde silahla vurulan Ali Sancar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan küçük yaştaki 2 şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki bir şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polislerin adliyeye götürdüğü şüpheli, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim" dedi.

