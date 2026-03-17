  Taksici cinayetinde kan donduran detay... Cinayet anı saniye saniye kaydedildi
Taksici cinayetinde kan donduran detay... Cinayet anı saniye saniye kaydedildi

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren Doğuş Meşe'nin cinayet anına ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının 'bavulum var' bahanesiyle şoförü oyaladığı, ardından silahla ateş ederek taksiyi gasbettiği ve bir kadını araca aldığı anlar yer alıyor.

AA17 Mart 2026 Salı 12:04
İzmir'de 9 Mart gecesi yaşanan taksici cinayetinin araç içi kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Görüntüler, katil zanlısı Doğuş Meşe'nin planlı bir şekilde hareket ettiğini ve taksi şoförü Deniz Örer'i bavul bahanesiyle oyaladıktan sonra silahla vurduğunu gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasına eklenen kayıtlar, cinayetin her aşamasını saniye saniye ortaya koyuyor.

DENİZ ÖRER'İN ARAÇ İÇİ KAMERASI CİNAYETİ SANİYE SANİYE KAYDETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Örer'i (52) tabancayla öldüren Doğuş Meşe (24) hakkında yürütülen soruşturmada taksideki araç içi kamerasınca kaydedilen görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.

Görüntülerde, Örer'in 9 Mart saat 22.19'da Gaziosmanpaşa Caddesi'nde katil zanlısını aracına aldığı, şüphelinin olayın yaşandığı 1307 Sokak'ı işaret ederek "Bavulum var onu alacağım, sonra Karşıyaka'ya gideceğiz." dediği duyuluyor.

Meşe'nin, yolu tarif ettiği Örer'e, daha sonra bavulunu alması için beklemesini söylediği ve araçtan indiği görülüyor.

DOĞUŞ MEŞE ATEŞ AÇTIKTAN SONRA TAKSİYİ GASBEDİP KADIN YOLCU ALDI

Taraflar arasındaki diyaloğun ardından zanlının silahla ateş ettiği Örer'i araçtan indirerek taksiyi gasbetmesi, bir süre sonra F.A. isimli kadını araca alması ile polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri araç içi kamerasınca kaydedildi.

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bırakarak taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

