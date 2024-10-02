Taksici ile yolcu arasında ücret tartışması: Paramı ver

Şişli'de taksi şoförü ve kadın yolcu arasındaki ücret tartışması çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, önceki ay Kurtuluş'ta yaşandı. İddiaya göre kadın yolcuyu aracına alan taksi şoförü adrese gelerek yolculuğu sonlandırdı ancak müşterisi ücreti ödemeden taksiden indi. Bunun üzerine taksi şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı.

Taksi Şoförünün defalarca "paramı ver" sözlerine karşı "götürmedin ki" sözleriyle ücreti ödemeyen kadın arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesini çevredeki vatandaşların müdahalesi önledi. Yaşananları başka bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.