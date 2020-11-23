İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7673
  • EURO
    9,2282
  • ALTIN
    465.594
  • BIST100
    1332.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksiciden örnek davranış! Aracında unutulan 300 bin euroyu teslim etti
Güncel

Taksiciden örnek davranış! Aracında unutulan 300 bin euroyu teslim etti

İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç, arabasında unutulan ve içinde 300 bin euro (2 milyon 800 Lira) döviz olan çantayı sahibine teslim etti.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:10
ABONE OL

Yedi yıldır taksicilik yapan Engin Olgaç, gece 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan yabancı uyruklu bir turisti aracına aldı. Talebi üzerine turisti Laleli'de bir otele bırakan Olgaç, mesaisinin bitmesinin ardından yıkamacıya giderek aracında temizlik yaptı. Bu sırada arka koltukta bir çanta buldu. Hemen otel ile iletişime geçen Engin Olgaç, durumu otel yetkilileri aracılığıyla turiste bildirdi.

Bu sırada şüphe üzerine çantayı açan Olgaç, içinde poşetlere sarılı şekilde euro buldu. Daha sonra tekrar otele giden taksici, içinde 300 bin euro olan çantayı sahibine teslim etti. Taksicinin arkadaşları o anları kamera kaydına aldı. Görüntülerde oldukça mutlu olduğu fark edilen turist, taksiciye ingilizce 'teşekkür' etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.