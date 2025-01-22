İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6554
  • EURO
    37,162
  • ALTIN
    3152.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksiciler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Güncel

Taksiciler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 10:31 - Güncelleme:
Taksiciler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Meydanı'ndaki taksi durağında M.A. (26) ile Abdullah Altuntaş (32) arasında kavga çıktı.

Kavgayı duyan M.A'nın babası S.A. (57) durağa gelerek yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Abdullah Altuntaş, M.A. (30) ve A.K. (37) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Altuntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis S.A'yı gözaltına aldı.

S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, taksisinde şoförlük yapan kişinin bir süredir karşı taksi durağındaki taksici Altuntaş ile çalışmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını, dün gece Altuntaş'ın arayarak oğlu M.A'yı öldüreceğini ifade ettiğini söylediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.