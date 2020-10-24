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Taksiciler arasındaki yolcu kavgası kanlı bitti

İstanbul Esenyurt'ta başka bir ilçeden gelerek sitenin önünden yolcu alan taksici, site içindeki taksi durağındakiler tarafından sopa ile darp edilip bıçaklandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 16:30 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:30
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Olay, Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, başka ilçeden gelen Y.E.Ş. site önünden yolcu almak istedi. Site içindeki taksiciler duruma sinirlenince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Y.E.Ş. darp edilip bacağından bıçaklandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

TAKSİCİNİN DÖVÜLME ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anı da bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaldı. Görüntülerde taksicinin diğer grup taksiciler tarafından darp edilmesi yer aldı.

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