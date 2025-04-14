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  • Taksiciler insanlık ölmemiş dedirtti! Sokakta tek başına buldular.... Kıyafet alıp, karnını doyurdular
Güncel

Taksiciler insanlık ölmemiş dedirtti! Sokakta tek başına buldular.... Kıyafet alıp, karnını doyurdular

Düzce'de yolda buldukları çocuğu durağa getiren taksiciler, çocuk için adeta seferber oldu. Taksiciler üstü ıslak olan miniğe önce yeni kıyafet aldı, ardından karnını doyurarak polise teslim etti. Polis ekipleri ise yabancı olduğu belirlenen çocuğun ailesini bularak teslim etti.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Taksiciler insanlık ölmemiş dedirtti! Sokakta tek başına buldular.... Kıyafet alıp, karnını doyurdular
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Düzce Valiliği önündeki durağa müşterisini bırakıp dönen bir taksici, kaldırımda tek başına bekleyen, üstü çamurlu ve ıslak olan 3 yaşında yabancı uyruklu çocuğu fark etti.

KIYAFET ALIP, KARNINI DOYURDULAR

Kaybolduğunu düşündüğü çocuğu hava soğuk olduğu için hemen taksisine alan taksici, durağa gelerek önce ısıttı. Yağmur sebebiyle üstü ıslak olan çocuğu ısıtmak için soba başına oturtan taksiciler, yeni kıyafette aldı. Taksiciler meyve suyu ve poğaça vererek miniğin karnını da doyurdu.

"AİLESİNE TESLİME ETTİK"

Taksi şoförlerinden Halil İlhan, "Çocuk gidiyordu. Sahipsiz ve kayıp olduğu belliydi. Arkadaşlarımız biraz takip ettiler. Yanında annesi veya babası var mı diye baktılar. Bulamayınca biz çocuğu alıp, durağımıza getirdik. Üstü, başı perişandı. Hemen yeni kıyafetler aldık. Bir de karnının aç olduğunu düşündük. Isıtıcıyı da yaktık. Sonra polisler geldi ve hemen ailesini buldular. Ailesine teslime ettik" dedi.

Ayrıca 112 acil çağrı merkezine de haber veren taksicilerin ihbarı ile olay yerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından miniği ailesine teslim ettiler.

İŞTE O ANLAR

  • çocuk bulma hikayesi
  • taksici yardımı
  • aile bulma operasyonu

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