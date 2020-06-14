AA 14 Haziran 2020 Pazar 11:29 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 11:29

Türkiye Esnaf Vakfı (TESVA) Başkanı Yahya Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un taksi ihtiyacı olmadığını belirterek, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir taksicilik sistemi kurma projesi açıkça belediyeye kaynak oluşturma çabasıdır." dedi.

Esnafın, koronavirüs önlemleri kapsamında ağır yara aldığını vurgulayan Uğur, söz konusu projenin esnafa büyük bir darbe olacağını söyledi.

Taksicilerin yaşadığı zor günlere rağmen şehir için trafik düzenini sağlama adına çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Uğur, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamalarında taksici esnafımız aylarca zararına çalıştı. Evine ekmek götüremedi. Normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde esnafımız toparlanmaya çalışıyor. Halen korona endişesiyle esnafımız müşteri sıkıntısı çekiyor. Durum böyleyken, İstanbul'un taksi ihtiyacı olduğunu söylemek, esnafımıza haksızlıktır. Esnafımıza destek olması beklenen İBB'nin böyle bir tutum içerisine girmesi, tüm sektörü üzmüştür. Taksi eksikliği olması söz konusu değildir. Şu anda tüm esnaf grupları gibi sıkıntılı günler geçirmekte olan taksiciler, belediyelere kaynak oluşturacak malzeme olarak görülmemelidir. Taksicilik yapmadan taksiciler üzerinden kar elde etmeye çalışan pek çok kişi ve işletme gibi İBB de bizleri gelir kapısı olarak görmekten vazgeçmelidir."

- Taksicilik rant kapısı görülüyor

Esnafın temsilciliğini yapan bazı çevrelerin bu duruma sessiz kaldığını ileri süren Uğur, esnafın bu tür kişileri de unutmayacağını söyledi.

Uğur, taksiciliğin bir çıkmaza gireceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Herkes taksiciliğe ortak edilmeye çalışılmakta, meslek rant kapısı olarak görülmekte ve tarihinin en kötü günlerini yaşamaya mahkum edilmektedir. Tarafların taksiciliği düşünür görünüp yeni plaka verilmesine sessiz kalmasına veya ihtiyaç yokken müşterileri düşünüp taksicilere cephe oluşturmasına çanak tutması ilerleyen süreçte telafisi güç problemlere sebep olacaktır. Taksiciler plakalarını kimsenin himmetiyle değil, emeğinin hakkıyla, yani parasını vererek almıştır. Kimseyi de ortak etmek zorunda değildir. İBB'nin öncelikle İstanbul trafiğine yoğunlaşması gerekir. Taksici saatlerce trafikte kalmak zorunda kalıyor. Trafik çözülürse, esnaf müşterisine daha iyi hizmet edecektir. Aksi durumda taksi sayısının artırılması, İstanbullunun trafik çilesini artırmaktan başka bir şeye yaramayacak. Esnaf olarak İBB'nin bu yanlıştan derhal vazgeçmesini bekliyoruz. Eğer bir eksiklik varsa esnafla bir araya gelerek çözüm yolları aranmalıdır."