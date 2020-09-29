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Taksicilerden belediyeye ilginç başvuru: Durağımızı kapat

Bilecik'te 5 taksici belediyeden iş yapamadıkları gerekçesi ile bağlı bulundukları taksi durağını kapatmasını istedi.

IHA29 Eylül 2020 Salı 18:40 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 18:40
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Bilecik’te taksi durağında çalışan 5 taksici esnafı iş yapamadıkları gerekçesiyle belediyeye başvurması üzerine durak kapatıldı. 5 taksici esnafı kentteki diğer taksi durağına kayıt olacak.

Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan YHT, TOKİ Orhangazi, İstasyon ve Soğuksu Mahalleleri ile Aşağıköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde oturan binlerce kişiye hizmet veren İstasyon Gar Taksi durağı taksici esnafının istediği üzerine belediye encümen kararıyla kapatıldı. Kapatılan taksi durağında bulunan 5 taksici esnafı kentteki diğer taksi duraklarına dağıtılacağı bildirildi.

Ayrıca, bu taksi durağının kapanmasıyla bu başta YHT yolcuları ve civarda yaşayan binlerce kişinin mağdur olacağını söyleyen mahalle sakinleri, belediyeden taksi duraklarının kapatılmamasını istediler. Bu talep belediye encümeninde oy çokluğu ile kabul edildiği öğrenildi.

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