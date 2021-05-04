İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mayıs 2021 Salı / 22 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2804
  • EURO
    9,9736
  • ALTIN
    475.248
  • BIST100
    1421.15
Güncel

Taksicilerin müşteri alma kavgası

Esenler'de taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı. 5 taksici gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 09:30 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 09:30
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşün kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.