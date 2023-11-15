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Taksicinin şüpheli ölümü: Silahla vurulmuş halde bulundu

Sancaktepe'de bir taksi sürücüsü, aracında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 00:15 - Güncelleme:
Taksicinin şüpheli ölümü: Silahla vurulmuş halde bulundu
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Alınan bilgiye göre, Fatih'te taksicilik yapan N.T'den haber alamayan çalışma arkadaşları, GPS sistemi üzerinden Sancaktepe Paşaköy'de olduğunu belirledikleri taksinin yanına gitti.

N.T'yi silahla vurulmuş halde şoför koltuğunda hareketsiz bulan arkadaşları, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde N.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

  • taksi sürücüsü
  • silahlı saldırı
  • cinayet

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