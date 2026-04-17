Takside arkadaşını silahla vurdu

Ankara'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 07:31 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, 06 T 4433 plakalı takside yolculuk yapan F.Ş. ile arkadaşı U.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ş. yanında bulunan tabancayla U.G'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan U.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli F.Ş. polis ekiplerine teslim olurken, olaya tanıklık eden taksi şoförü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

