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Taksiler denetleniyor: Cezai işlem uygulanacak

Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde, çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi.

DHA31 Ağustos 2021 Salı 18:52 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 18:52
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Taksim Meydan'ında taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, taksimetreleri de inceledi. Belgesi eksik olan bazı sürücülere cezai işlem uygulanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi. Men edilen taksiler çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

Çalıştığı taksi trafikten men edilen bir şoför "Ruhsatın günü geçmiş. Ben sahibi değilim şoförüm. Bilgimiz yoktu" dedi.

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