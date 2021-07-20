DHA 20 Temmuz 2021 Salı 07:16 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 07:17

Taksim Meydanı'na yapılan ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Taksim Camii tamamen dolarken, cemaatin büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı. Caminin ikinci katının tamamı kadınlara ayrılırken, kadınlar bölümünün de dolu olduğu görüldü.

SECCADESİ OLMAYANLARA TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI

Turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği Kurban Bayramı Namazı öncesinde seccadesi olmayanlara cami girişinde tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

ANNELERİ NAMAZ KILARKEN ÇOCUKLAR YİNE OYUNDAYDI

Kurban Bayramı Namazı için Taksim Camii'ne gelen kadınlara çocukları da eşlik etti. İkinci katta anneleri namaz kılan çocuklar, oyun oynamaktan geri durmadı.