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Taksim Camii'nde son çalışmalar

Taksim'de yüzde 99'u tamamlandığı belirtilen camideki son durum havadan görüntülendi.

DHA26 Şubat 2021 Cuma 12:25 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 12:25
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Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

Genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin ana kubbesindeki göbek yazısı da bitti ve etrafı boyandı. Caminin içerisinin boyanmasıyla çevresindeki peyzaj çalışmalarına da devam edeliyor. Caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

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