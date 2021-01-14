Taksim Camii'nde sona gelindi: Ramazan'da ibadete açılıyor

AA 14 Ocak 2021 Perşembe 11:35 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:35

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

Genel işçiliğinin yüzde 95'i biten ve ramazanda ibadete açılması planlanan camide inşaat çalışmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak, yürütülüyor.

Caminin cephe taş kaplaması tamamlanırken zemin ve birinci kat döşeme ve duvar kaplama çalışmalarına da başlandı.

Yapının dekorasyon işlemlerinin yanı sıra zemin ile birinci kat prekast imalatları ile pencere prekast çalışmaları da sürüyor. Caminin ana kubbe prekast montajı ise sona erdi.

Tüm mekanlarında alçıpan kaplama ve sıva işleminin de tamamlanmak üzere olduğu caminin dış cephe ferforje çalışması zemin katta devam ediyor. Bunun yanı sıra caminin ana çelik kapı imalatı tamamlandı ve test aşamalarına geçildi.

Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen camide kullanılacak ahşap kaplama imalatları ise sürüyor.