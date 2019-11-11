Taksim Camisi 2020’de açılıyor

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camisi’nin yapımı devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu. Caminin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü, belediye olarak caminin yapımındaki her aşamayı takip ettiklerini anlatan Yıldız, “Caminin dış cephesindeki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor. Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90’ı tamamlandı. Yılsonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak’’ diye konuştu. Yıldız, camide sıva çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, “Yine caminin içerisinde çelik konstrüksiyon döşemesi çalışmaları başladı. Kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. Saçaklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Cami yavaş yavaş kendisini gösteriyor. İşçiler çok titiz çalışıyor. O estetik katkı önemseniyor. Yılsonunda özellikle ocak ayında hat, tezyinat, süsleme gibi aşamalara başlanacak. Tabii bunlar ince işçilik olduğu için içeride yapılacak olan düzenlemeler biraz zaman alacaktır. Çünkü caminin Taksim’e yakışan bir estetik ve zarafette olması gerekiyor. Buraya yerli yabancı pek çok misafirimiz gelecek, camiyi ziyaret edecekler. Cami ibadet mekanının yanında kültür-sanat alanı da olacak. 2020 yılının yazında Taksim Camisi ibadete inşallah açılacak.’’