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Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda arıza meydana geldi! Seferlerde aksama yaşandı

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda enerji dalgalanması nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

AA20 Şubat 2024 Salı 09:34 - Güncelleme:
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda arıza meydana geldi! Seferlerde aksama yaşandı
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda genel elektrik dağıtım kurumu şebekesinde meydana gelen dalgalanma sonucu oluşan arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Bir süre yapılamayan seferler daha sonra normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan bir diğer duyuruda, yaşanan enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve 4. Levent istasyonları arasında yürüyen merdiven ve asansör sisteminde de arıza meydana geldiği, teknik ekiplerin ekipmanlara müdahale ettiği bildirildi.

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