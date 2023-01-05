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Taksim Metrosu'nda hareketli anlar: Metroya düştü

Taksim Metrosu'nda alkollü bir kişi, dengesini kaybederek raylara düştü. Metronun durduğu sırada raylara düşen adam güvenlik görevlileri tarafından çıkarılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

IHA5 Ocak 2023 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Taksim Metrosu'nda hareketli anlar: Metroya düştü
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İddiaya göre, sabah saatlerinde alkollü olan Mustafa S., Taksim metro istasyonunda aracın durduğu sırada dengesini kaybederek raylara düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve asayiş ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve asayiş ekipleri vatandaşın alkollü olduğunu anladıktan sonra raylardan çıkararak ambulansa doğru götürdü. Alkollü vatandaşı ambulansa götürme esnasında zor anlar yaşayan asayiş ve sağlık ekipleri güçlükle de olsa alkollü vatandaşı ambulansa bindirdi. Ambulansa binmek istemeyen alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir görgü şahidi, "Biri yerde yatıyordu. Yeşil bir şeyle çevirmişler. Raylarda değil yerde yatıyordu. İki tane ambulans var. Yaralı olduğunu göremedim. Polisler etrafını çevirmişti" dedi.

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