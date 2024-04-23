İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır
1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak.' dedi.
1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak." dedi.