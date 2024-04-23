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Güncel

İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır

1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak.' dedi.

23 Nisan 2024 Salı 14:24 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır
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1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak." dedi.

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