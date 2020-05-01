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Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 11:17 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 11:18
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) Beşiktaş'taki genel merkezinde toplanan bir grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtti.

Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar gördükleri ilgiye ve hizmete müteşekkir

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