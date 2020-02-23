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Güncel

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

AA23 Şubat 2020 Pazar16:40 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 16:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

Kararın ardından alana gelen İBB ekipleri, yapının etrafını bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerce, serginin oturma kısımlarındaki tahtaların sökülmesine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter adresinden, "#KavuşmaDurağı'nın Taksim mesaisi bugün sona eriyor. Kavuşmak güzeldir. Elbet bir gün buluşacağız. Çok yakında..." ifadelerini kullandı.

MALİYETİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yaptırdığı, "Taksim Geçici Sergi Platformu" sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Platform, ihale bedelinin yüksek olması nedeniyle eleştirildi.

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