İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır (23)'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. Saldırı için 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'ndeki keşif yapan teröristin katliam gününde olduğu gibi elinde gül ile kalabalık arasında ilerlediği görülüyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı.

BU KEZ FARKLI KIYAFET

Sabah'ın ulaştığı görüntüler 4 Kasım tarihli... Katil Ahlam Albashır 4 Kasım 2022 günü saat 17.30'da keşif için İstiklal Caddesi'ne geliyor. Bu kez üzerinde mavi bir kot pantolon var. Başı ise olay günündeki gibi siyah bir başörtüsü ile kapalı. Elinde yine gül bulunan Albashır İstiklal'de kalabalık arasında ilerliyor.

KATİLİ İSTİKLALE GETİREN KORSAN TAKSİCİ

Katil kadını o gün İstiklal'e getiren ise yine örgüt kontrolündeki Yasir Alkoralı isimli korsan taksici. Bu korsan taksici katili 3 kez İstiklal Caddesi'ne getiren isim.

Aynı zamanda 6 kişinin ölümüne 101 kişinin yaralanmasına yolaçan bombayı da 13 Kasım'da Yasir 34 MG... plakalı beyaz aracı ile Taksim'e taşımıştı.

Katliam öncesinde yapılan keşiflerle ilgili bir diğer ayrıntı ise ilk keşfin 14 yaşındaki A.E. isimli çocukla yapılması.

Edinilen bilgilere göre A.E. teröristlerin 4 ay boyunca gizlendikleri Esenler'deki konfeksiyon atolyesinde çalışan başka bir yabancı uyruklu kadın olan ve olay kapsamında gözaltına alınan Rama Altaha'nın oğlu...

Terörist dikkat çekmemek için ve Taksim hakkında bilgi edinebilmek için 2008 doğumlu A.A'yı yanında götürmüş...