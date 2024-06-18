İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2024 Salı / 12 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7493
  • EURO
    35,1496
  • ALTIN
    2441.38
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksim'de silahlı saldırı! 4 saldırgan kurşun yağdırdı
Güncel

Taksim'de silahlı saldırı! 4 saldırgan kurşun yağdırdı

Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun yağdırdı. Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

IHA18 Haziran 2024 Salı 10:12 - Güncelleme:
Taksim'de silahlı saldırı! 4 saldırgan kurşun yağdırdı
ABONE OL

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Sokakta kaçmaya çalışan, karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

B Bölge Güven Timleri kıskıvrak yakaladı

Saldırı esnasında sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri hemen harekete geçti. Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.