Taksim'de taksicilere 16 bin 270 lira ceza!

İHA 20 Ocak 2022 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:49

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksilerin belgeleri kontrol edilirken bazı sürücülere ise kurallara uymadıkları gerekçesi ile ceza kesildi. 2 şoföre ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilirken, kör plaka bulundurmak, levha ve işaretlere uymamak gibi çeşitli sebeplerden 24 sürücüye toplamda 16 bin 270 lira ceza kesildi. Denetim sonucunda 2 taksi ise bağlanıp çekici yardımı ile emniyet otoparkına götürüldü.