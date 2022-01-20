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Taksim'de taksicilere 16 bin 270 lira ceza!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan 24 sürücüye toplam 16 bin 270 lira ceza kesilirken, 2 taksi de trafikten men edildi.

İHA20 Ocak 2022 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:49
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksilerin belgeleri kontrol edilirken bazı sürücülere ise kurallara uymadıkları gerekçesi ile ceza kesildi. 2 şoföre ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilirken, kör plaka bulundurmak, levha ve işaretlere uymamak gibi çeşitli sebeplerden 24 sürücüye toplamda 16 bin 270 lira ceza kesildi. Denetim sonucunda 2 taksi ise bağlanıp çekici yardımı ile emniyet otoparkına götürüldü.
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