İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6885
  • EURO
    48,951
  • ALTIN
    5188.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksim'de vahşi cinayet! Saniye saniye görüntülendi
Güncel

Taksim'de vahşi cinayet! Saniye saniye görüntülendi

Dün gece Taksim Meydanı'nda bulunan, metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçaklayan zanlı E.K. tutuklandı. 11 suç kaydı olduğu tespit edilen katil zanlısı cezaevine gönderilirken, cinayet anı saniye saniye kameralara yansıdı.

AA3 Ekim 2025 Cuma 15:34 - Güncelleme:
Taksim'de vahşi cinayet! Saniye saniye görüntülendi
ABONE OL

Beyoğlu'nda, para istediği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dün gece Taksim Meydanı'nda bulunan, metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde İbrahim Halil H, bir şüpheli tarafından bıçaklandı.

İbrahim Halil H'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşmeler ve güvenlik kameraları üzerinden yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli E.K'nin, İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı belirlendi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalanan şüpheli Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayet anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.